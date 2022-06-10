Devlet Hastanesi park yerine demir attı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin en büyük sorunlarından biri de park yeri. Vatandaşların arabalarına park alanlarında yer bulmakta zorlandığı bir durumda özel bir karavan aylardır park yerine demir atmış durumda.

Ne bir yetkilinin ne de İdare Amirliği’nin görüp de ciddiye almadığı bu durum vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Hasta yakınları için park alanında yer bulamayan vatandaş özel bir karavanı park yerinde görünce sitem etmeden geçemiyor.

Yaptığımız araştırmaya göre bu karavanın aylardır aynı noktada yer aldığı ve kimin olduğu bilinmediği öğrenildi.