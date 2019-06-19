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Devlet Hastanesi: Cemoğlu’nun tedavisinde bir ihmal, umursamazlık söz konusu değildir

19 Haziran 2019

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi “Hasan Cemoğlu” ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaparak, herhangi bir ihmal, umursamazlık ve sakat kalma durumunun söz konusu olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın tedavisini tamamlamak için polikliniğine başvurmak yerine tekrar acil servise gittiği ve kazadan günler sonra Türkiye’ye kendi isteği ile gidip tedavisinin devam ettirdiği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:

“Hasta 12 Mayıs 2019 tarihinde değil 9 Mayıs 2019 tarihinde trafik kazası nedeni ile acil servisimize başvurmuştur. Hayati tehlikesi olmayan hasta ilgili doktorlar ile konsültasyonları ve tetkikleri (X ray ve bilgisayarlı tomografi) yapıldıktan sonra öneriler verilerek ve poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edilmiştir. Hasta poliklinik kontrolüne gelmek yerine 12 Mayıs 2019 tarihinde tekrar acil servise başvurmuştur. Tekrar muayenesi yapılan hastanın yeniden röntgeni çekilmiştir ve ortopedi polikliniğine kontrole çağrılarak acil servisten taburcu edilmiştir.”

Basında yer alan iddialar üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Acil Servis Bölümleri ile oluşturulan kurul ile yapılan değerlendirmede; hastada acil müdahale gerektiren herhangi bir patoloji saptanmadığı vurgulanan açıklamada, ihmal ve umursamazlık olmadığı, ayrıyeten herhangi bir sakat kalma durumunun olmadığının tespit edildiği vurgulandı.

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