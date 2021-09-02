Derya Şensoy’un gözyaşları: Baba kız aşkımız okyanusları aştı

Usta sanat\u00e7\u0131 Ferhan \u015eensoy'un cenazesi, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan \u0130stanbul \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi morgundan al\u0131nd\u0131. Ard\u0131ndan usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n naa\u015f\u0131 t\u00f6ren i\u00e7in Ses Tiyatrosuna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015eensoy i\u00e7in \u0130stiklal Caddesi\u2019ndeki Ses Tiyatrosu\u2019nda t\u00f6ren d\u00fczenlendi. T\u00f6rene kat\u0131lan k\u0131zlar\u0131 Derya ve Ferhan \u015eensoy g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde babalar\u0131n\u0131 ne kadar sevdiklerini anlat\u0131rken, k\u00fcrs\u00fcye \u00e7\u0131kan sanat\u00e7\u0131lar ise usta tiyatrocudan s\u00f6z ederek taziye dileklerini iletti. G\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan k\u0131z\u0131 Derya \u015eensoy, "Baba k\u0131z a\u015fk\u0131m\u0131z \u015fimdi okyanuslar\u0131, \u00e7ok bulutlar\u0131 ve y\u0131ld\u0131zlar\u0131 a\u015ft\u0131. Seni \u00e7ok ama \u00e7ok seviyorum" s\u00f6zleriyle babas\u0131na seslendi.\r\n\r\n\r\nTedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede iki g\u00fcn \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 kaybeden\u00a0sanat\u00e7\u0131\u00a0Ferhan \u015eensoy, \u0130stanbul \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi morgundan al\u0131nd\u0131.\u00a0\u015eensoy'un cenazesini Derya Baykal'\u0131n o\u011flu Mert Baykal teslim ald\u0131.\u00a0Tabutu cenaze arac\u0131na konulan \u015eensoy'un naa\u015f\u0131 \u00f6nce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne ard\u0131ndan usta\u00a0sanat\u00e7\u0131n\u0131n naa\u015f\u0131 t\u00f6ren i\u00e7in Ses Tiyatrosuna\u00a0g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTaraftar\u0131 oldu\u011fu Galatasaray bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 olan tabutu sahneye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Buradaki t\u00f6rene K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, Beyo\u011flu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Haydar Ali Y\u0131ld\u0131z, usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015fi Deniz Baykal, k\u0131zlar\u0131 M\u00fcjgan\u00a0Ferhan\u00a0\u015eensoy\u00a0ve Derya\u00a0\u015eensoy, o\u011flu Mert Baykal, yak\u0131nlar\u0131 sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n tan\u0131nm\u0131\u015f simalar\u0131 kat\u0131ld\u0131. Okan Bay\u00fclgen\u2019in sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 t\u00f6rende sahneye \u00e7\u0131kan sanat\u00e7\u0131lar, usta tiyatrocuyu anlatt\u0131 ve taziye dileklerini sundu.\r\n\r\n\r\n\r\nUsta sanat\u00e7\u0131n\u0131n k\u0131zlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131\r\nK\u00fcrs\u00fcye \u00e7\u0131kan e\u015fi Derya Baykal, \u201cDe\u011fer verdi\u011finiz bu tiyatroya her zaman doldurdunuz. Bu tiyatroya bir enkaz halinde geldik. Bu sahnenin \u00fcst\u00fcnde \u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f bir duvar \u00f6n\u00fcnde bir film perdesi her yer k\u0131r\u0131k d\u00f6k\u00fck. Ama o kadar g\u00fczel dostlar\u0131 vard\u0131 ki. Her \u015feyi bu tiyatroya yat\u0131rd\u0131. Arkada\u015flar\u0131 destek oldu. Ne kazand\u0131ysak tiyatroya yat\u0131rd\u0131k. \u00c7ivi \u00e7akt\u0131rmazd\u0131 tiyatroya. \u00c7ok g\u00fczel oyunlar oynad\u0131k. \u00c7ok g\u00fczel 3 tane \u00e7ocu\u011fumuz var. Ger\u00e7ekten hepsinin \u00e7ok g\u00fczel ba\u011flar\u0131 vard\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nK\u0131zlar\u0131 M\u00fcjgan\u00a0Ferhan\u00a0\u015eensoy\u00a0ve Derya\u00a0\u015eensoy\u00a0ise g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde babalar\u0131n\u0131 ne kadar \u00e7ok sevdiklerini anlatt\u0131.\u00a0\u00a0G\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan k\u0131z\u0131 Derya \u015eensoy, "Baba k\u0131z a\u015fk\u0131m\u0131z \u015fimdi okyanuslar\u0131, \u00e7ok bulutlar\u0131 ve y\u0131ld\u0131zlar\u0131 a\u015ft\u0131. Seni \u00e7ok ama \u00e7ok seviyorum" s\u00f6zleriyle babas\u0131na seslendi.\r\n\r\n\r\n\r\nKonu\u015fma yapan K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, \u201cG\u00fc\u00e7l\u00fc bir dili ve yaz\u0131m yetene\u011fi vard\u0131. Toplumun her kesimi taraf\u0131ndan sevilmesi bunun en \u00f6nemli ispat\u0131. Tabi b\u00f6yle bir ustay\u0131 ya\u015farken tan\u0131mak onun eserleri bizzat seyretmek \u015fans\u0131na bahtiyar olduk \u00e7ok sevin\u00e7liyiz.\u00a0Bize d\u00fc\u015fen bundan sonra bu sene \u00e7ok fazla ustam\u0131z\u0131 kaybettik yaprak d\u00f6k\u00fcm\u00fc gibi onlar\u0131n an\u0131lar\u0131 bize b\u0131rakt\u0131klar\u0131 emanetleri ya\u015fatmak ve gelecek nesillere aktarmak" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00f6rende konu\u015fan Okan Bay\u00fclgen, \u201cD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bir ustay\u0131 u\u011furlarken so\u011fukkanl\u0131 olmal\u0131y\u0131z, Ona lay\u0131k olmal\u0131y\u0131z. \u00c7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm\u201d dedi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00f6rende sanat\u00e7\u0131n\u0131n gitar \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 ve oyunlar\u0131ndan b\u00f6l\u00fcmlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir film de g\u00f6sterildi. Film g\u00f6steriminin bitmesinin ard\u0131ndan\u00a0Ferhan\u00a0\u015eensoy\u00a0ayakta alk\u0131\u015fland\u0131. Ard\u0131ndan\u00a0\u015eensoy\u2019un sahnede bulunan tabutuna karanfiller f\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUsta oyuncu Ses Tiyatro\u2019sunda d\u00fczenlenen t\u00f6renin ard\u0131ndan ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Te\u015fvikiye Camii\u2019nde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131ndan sonra Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda topra\u011fa verilecek.\r\n\r\n\u0130\u015fte ilk t\u00f6renden yans\u0131yan di\u011fer kareler...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n