Türkiye

Derya Şensoy’un gözyaşları: Baba kız aşkımız okyanusları aştı

2 Eylül 2021
Ferhan Şensoy'a veda





Usta sanatçı Ferhan Şensoy’un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Ardından usta sanatçının naaşı tören için Ses Tiyatrosuna götürüldü. Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene katılan kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar sevdiklerini anlatırken, kürsüye çıkan sanatçılar ise usta tiyatrocudan söz ederek taziye dileklerini iletti. Gözyaşlarına boğulan kızı Derya Şensoy, “Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum” sözleriyle babasına seslendi.





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2 Eylül 2021


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