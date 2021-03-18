Deri sürüntüsü ile Covid-19 tespit edilebilir

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, deriden alınan sürüntü testiyle Covid-19’un tespit edilebileceği açıklandı. Surrey Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Covid-19 ile enfekte olan kişilerin cilt yüzeyini kaplayan doğal yağlarda daha düşük lipid seviyelerine sahip olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Covid-19’un ortaya çıktığı günden bu yana virüsü tespit etmek için genel olarak PCR testleri kullanılıyor. Bununla birlikte bu tür içeriden yapılan testler doğru şekilde yapılmadığı takdirde yanlış sonuçlar verebiliyor.

Bilim insanları da yeni Covid-19 testleri için çalışmalarını sürdürerek, PCR testlerine hızlı ve kolay bir alternatif sunmak için vücudun dış yüzeyinden alınan deri sürüntü örneklerinin kullanılabileceği üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor..

İngiltere Frimley NHS Trust, Manchester Üniversitesi ve Leicester Üniversite tarafından birlikte yürütülen Surrey çalışması ile bilim insanları, deri örnekleriyle Covid-19’un tespit edilebileceğini açıkladı.

67 HASTANIN DERİ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Sebum adı verilen ve ciltteki mikroskobik bezler tarafından üretilen yağlı, mumsu bir madde aracılığıyla yapılan test ile bilim insanları hastanede yatan 67 hastadan sebum örnekleri topladı. Bu kişilerden 30’unun Covid-19 testi pozitif çıkarken 37’sinin ise testi negatif çıktı.

Özellikle yüz, boyun veya sırtta bol miktarda bulunan sebumlar incelenirken Covid-19 testi pozitif olan hastaların cilt yüzeyinde lipid seviyelerinin testi negatif çıkan kişilere göre daha düşük olduğu belirtildi.

DİREKT TESPİT ETME ORANI YÜZDE 57, DİĞER KOŞULLARLA YÜZDE 79

Bu yeni test şeklinin Covid-19 numunelerini pozitif veya negatif olarak doğru tespit etmede yüzde 57 doğru sonuç verdiği belirtilirken, hastalar tarafından kullanılan ilaçlar ve ek sağlık koşulları dikkate alındığında doğruluk oranı yüzde 79’a yükseldi.

İngiltere’nin güneyindeki Surrey bölgesinde çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, Covid-19’un vücudun metabolik mekanizmalarının işleyişini bozduğunu, bulgularının virüsün vücudun iç düzenleyici süreçlerini etkileme kabiliyetinin ciltteki lipit seviyelerinin üretimine ve korunmasına kadar genişlediğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar, “Örneklerin hızlı ve acısız bir şekilde sağlanabileceği göz önüne alındığında, sebumun klinik örnekleme için gelecekte dikkate alınmaya değer olduğu sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.

‘GELECEKTE YENİ YÖNTEMLER KULLANILABİLECEK’

Surrey Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Dr. Melanie Bailey ise çalışma ile ilgili, “Çalışmamız, gelecekte Covid-19 gibi hastalıkları test etmek için vücudun dış yüzeyinden yeni yöntemler kullanabileceğimizi gösteriyor. Eminim herkes tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” şeklinde konuştu.

Çalışmanın yazarlarından Matt Spick de, “Covid-19 metabolizmanın birçok alanına zarar veriyor. Bu çalışmada cilt lipidomunun listeye eklenebileceğini gösterdik ki bu da hem cildin bariyer işlevi üzerinde etkileri olabileceğini hem de hastalığın saptanabilir bir semptomu olabileceğini gösteriyor” dedi.