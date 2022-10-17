Dereliköylü: Cimnastik salonumuz bölgeye hizmet verecek

Akçay’da Koopbank bünyesinde bulunan 460 metrekare alana sahip ambar Cimnastik Federasyonu ve Akçay Köyü Muhtarlığı işbirliği ile bölge çocuklarının ve gençlerinin cimnastik sporunu yapabilecekleri bir salona dönüştürülüyor.

Koopbank Genel Müdürlük binasında imzalanan protokol ile ambarın spor salonu olarak kullanımı Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verildi.

Konuyla ilgili olarak Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü açıklama yaptı. “Akçay köyümüzde yeni projemiz olan cimnastik salonumuz çok yakında tüm bölgemize hizmet vermeye başlayacak. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz.

Bölgemize hayırlısı olsun. Gelecek için, yarınlarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”