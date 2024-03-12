Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği

KKDF Süper Liginde 13. Haftaya damgasını vuran derbi mücadelesinde Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği ve maça lider olarak çıkan Minareliköy Spor Kulübü’nü 11-5 yenerek liderliği devraldı. İki takımın da taraftarlarının heyecanla takip ettiği maçın ilk yarısı 7-1 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda konuk ekibin çabaları maçı 11-5’e getirse de bu skor lig liderliğini korumalarına yetmedi.

Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Minareliköy kendi sahasında oynanan maçta Gönyeli Darts Birliğini 10-6 mağlup etmişti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan ev sahibi ekibin tecrübeli kaptanı Mustafa Behlül bu maçı sadece kazanmanın yeterli olmayacağının bilincinde olarak mutlak 6 farklı galibiyet parolası ile gerek fiziki gerekse mental yönden hazırlanarak bu maça çıktıklarını ve sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karşılaşmanın başından sonuna dek yaşanan heyecanın yanında, her iki takımın da centilmence ve fairplay etik kuralları çerçevesindeki tutumu da maçın kalitesini arttıran önemli unsurlar arasındaydı.

Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

Diamond Child Darts Derneği:6 – Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10

Cihangir Spor Kulübü:11 – Lefkoşa Darts Birliği:5

Güzelyurt Darts Birliği:3 – Gönyeli Spor Kulübü:13

Gönyeli Darts Birliği:11 – Minareliköy Spor Kulübü:5

Beyarmudu Belediyesi:5 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:11

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Gönyeli Darts Birliği 13 12 0 1 166 42 124 36

2 Minareliköy Spor Kulübü 13 12 0 1 166 42 124 36

3 Gönyeli Spor Kulübü 13 10 1 2 144 64 80 31

4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 13 9 1 3 122 86 36 28

5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 13 7 1 5 98 110 -12 22

6 Güzelyurt Darts Birliği 13 4 2 7 83 125 -42 14

7 Cihangir Spor Kulübü 13 4 1 8 82 126 -44 13

8 Beyarmudu Belediyesi 13 2 1 10 84 124 -40 7

9 Diamond Child Darts Derneği 13 1 0 12 52 156 -104 3

10 Lefkoşa Darts Birliği 13 0 1 12 43 165 -122 1