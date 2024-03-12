Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 12, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Derbinin kazananı Gönyeli Darts Birliği

KKDF Süper Liginde 13. Haftaya damgasını vuran derbi mücadelesinde Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği ve maça lider olarak çıkan Minareliköy Spor Kulübü’nü 11-5 yenerek liderliği devraldı. İki takımın da taraftarlarının heyecanla takip ettiği maçın ilk yarısı 7-1 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda konuk ekibin çabaları maçı 11-5’e getirse de bu skor lig liderliğini korumalarına yetmedi.

Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Minareliköy kendi sahasında oynanan maçta Gönyeli Darts Birliğini 10-6 mağlup etmişti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan ev sahibi ekibin tecrübeli kaptanı Mustafa Behlül bu maçı sadece kazanmanın yeterli olmayacağının bilincinde olarak mutlak 6 farklı galibiyet parolası ile gerek fiziki gerekse mental yönden hazırlanarak bu maça çıktıklarını ve sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Karşılaşmanın başından sonuna dek yaşanan heyecanın yanında, her iki takımın da centilmence ve fairplay etik kuralları çerçevesindeki tutumu da maçın kalitesini arttıran önemli unsurlar arasındaydı.

 

Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;

 

Diamond Child Darts Derneği:6 – Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10

Cihangir Spor Kulübü:11 – Lefkoşa Darts Birliği:5

Güzelyurt Darts Birliği:3 – Gönyeli Spor Kulübü:13

Gönyeli Darts Birliği:11 – Minareliköy Spor Kulübü:5

Beyarmudu Belediyesi:5 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:11

 

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                

          TAKIM                                                     O       G       B      M      A          Y           AV        P       

1        Gönyeli Darts Birliği                             13      12      0      1        166      42        124      36     

2        Minareliköy Spor Kulübü                     13      12      0      1        166      42        124      36     

3        Gönyeli Spor Kulübü                             13      10      1      2        144      64        80         31     

4        Cihangir Av. Atıcılık Birliği                   13      9        1      3        122      86        36         28     

5        Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü                  13      7        1      5        98         110      -12       22     

6        Güzelyurt Darts Birliği                         13      4        2      7        83         125      -42       14     

7        Cihangir Spor Kulübü                           13      4        1      8        82         126      -44       13     

8        Beyarmudu Belediyesi                         13      2        1      10      84         124      -40       7       

9        Diamond Child Darts Derneği            13      1        0      12      52         156      -104     3       

10      Lefkoşa Darts Birliği                             13      0        1      12      43         165      -122     1       

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKDF Süper Ligi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar