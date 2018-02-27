Derbide Kartal farkı: 4-0

Haftanın kapanış maçında Yenicami, ezeli rakibi GAÜ Çetinkaya’yı farklı mağlup ederek zirvede 3 puan öne geçti

DERBİ ATEŞLİ GEÇTİ:

Maça eşit puanla çıkan iki takım arasındaki derbide Yenicami 4-0 galip gelirken, GAÜ Çetinkaya’nın 3 golü faul ve ofsayt gerekçeleri ile geçersiz sayıldı. GAÜ Çetinkaya’dan teknik direktör Turan Altay’ın tribünlere gönderildiği maçta, Eko da 82’de çift sarı karttan kırmızı kart gördü

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Zekai Töre, Ahmet Özkurtuluş

Yenicami: Ercan, Emin, Oshobe, Salih (Dk. 78 Hasan Ulukök), Mehmet Altın, Ünal (Dk. 87 Göktaş), Tansel (Dk. 90 Osman), John Ebuka, John Okoli, Behiç, Yasin

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serkan (Dk. 55 Tunç), Abbas, Hüseyin Kayalılar, Ümitcan, Serhan, Sercan, İbrahim Çıdamlı, David, Eko, Esin (Dk. 71 Muammer Tip)

Goller: Dk.16 John Ebuka, Dk. 35 ve 67 Ünal Kaya, Dk.89 John Okoli (Yenicami)

Kırmızı kart: Dk. 82 Eko (GAÜ Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig’de 20.hafta kapanış maçında zirvenin iki ortağı Yenicami ile GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geldi. Yenicami’nin 4-0 üstünlüğü ile tamamlanan derbinin ardından siyah-beyazlılar zirvede 43 puana ulaştı, Doğan ve GAÜ Çetinkaya ise 40’ar puanla ikinci, üçüncü sırayı paylaştı.

Önemli anlar:

Dk.16 Tansel topla ceza sahasına girdi, ara pasında John Ebuka kaleci Cenk’in ters köşesinden topu filelere gönderdi ve Yenicami 1-0 öne geçti.

dakikada John Okoli’nin ara pasında topla buluşan Ünal yerden bir vuruş yaparak skoru 2-0 yapan golü kaydetti. dakikada köşe vuruşundan gelen topu Abbas kafa filelere gönderdi ancak hakem Fehim Dayı öncesinde faul yapıldığı gerekçesi ile golü iptal etti.

İlk devre 2-0 sona erdi.

Dk.62 GAÜ Çetinkaya’dan David’in pasında ceza sahası dışında Sercan topu kontrol etti şutunda top direkten dönüp Ercan’a çarparak filelere gitti, hakem Sercan’ın topu elle kontrol ettiği gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

Dk.67 orta alandan aldığı topla ceza sahasına yaklaşan Ünal yerden güzel bir vuruş yaptı ve skoru 3-0 yapan golü kaydetti.

Dk.78 GAÜ Çetinkaya atağından ortalanan topa Abbas ters kafa vurdu, Yenicami savunması arasında kalan topa son vuran Serhan golü attı ancak Fehim Dayı yardımcı hakemin ofsayt uyarısı ile golü iptal etti.

Bu dakikadan sonra itirazlarda bulunan GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay hakem tarafından tribünlere gönderildi.

Dk.82 hakeme itirazlarından dolayı Eko ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dk.89 savunma arkasına atılan topu takip eden John Okoli kaleci Cenk’i de geçti ve maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 4-0.

Maç sonrası sahaya giren GAÜ Çetinkaya başkan ve yöneticileri ile teknik heyet ve taraftarlar hakemleri üzerine yürüdü polis olayları çok büyümeden yatıştırdı.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY