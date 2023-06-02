Deprem Şehitleri Turnuvası’nda finalistler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” finale yükselen takımlar belli oldu.

Karşılaşmaların 4.dakika 17.saniyesinde balonlar havaya bırakıldı

Karşılaşmaların 4.dakika 17. saniyesinde futbolcular havaya balonlar bırakarak anma aktiviteleri yapıldı. Futbolun paydaşların ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan’ın destek verip katkı koyduğu “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” yarı final karşılaşmaları oynandı.

Yarı final 1. maç

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” yarı final ilk maçında Mesarya Karması ile İskele Karması karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının ardından oynanan karşılaşmada Mesarya Karması rakibi İskele Karmasını 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Yarı final 2. maç

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” yarı final ikinci maçında Mağusa Karması ile Alsancak Karması karşı karşıya geldi. Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının ardından oynanan karşılaşmada Mağusa Karması rakibi Alsancak Karmasını zevkli çekişmeli geçen karşılaşmada 2-1 mağlup ederek finale yükselen ikinci takım oldu.

Final maçı Gazimağusa’da

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” finale karşılaşması Lefkoşa Atatürk stadında ayın tarih ve günde başka bir organizasyona olduğundan dolayı futbol paydaşları tarafından Gazimağusa’ya alındığı açıklandı. Mesarya Karması ile Mağusa Karması arasında oynanacak olan final karşılaşması 6 Haziran Salı akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük stadında saat 19:00 da oynanacak ve turnuvada şampiyon olacak.

Üçüncülük maçı oynanmayacak

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” üçüncülük karşılaşmasının oynanmayacağı, İskele Karması ile Alsancak karması takımları üçüncü olarak belirlendiği açıklandı.

Deprem Şehitleri Turnuvası yarı final sonuçları:

Mesarya Karması-İskele Karması 4-0

Mağusa Karması-Alsancak Karması 2-1

Deprem Şehitleri Turnuvası final maç program şöyle:

6 Haziran Salı Final

Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadı

Saat 19:00 Mesarya Karması-Mağusa Karması