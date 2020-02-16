Dünya

Dennis Fırtınası nedeniyle İngiltere’nin bazı yerleri için “kırmızı alarm” verildi

16 Şubat 2020

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, Dennis Fırtınası nedeniyle Galler’in güney için alarm düzeyini kırmızı seviyesine çıkardı.

Kırmızı, en yüksek alarm düzeyini temsil ediyor ve can kaybı yaşanma riski olduğuna işaret ediyor.

İngiltere’nin kalan yerleri için ise alarm seviyesi kırmızının bir altı olan “turuncu” olarak belirlendi. Fırtına ve aşırı yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırmızı alarm Galler’in güneyini kapsarken, İngiltere geneli için ise 300’den fazla sel ve su taşkınları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü, rüzgarın hızının bazı yerlerde zaman zaman 140 kilometrenin üzerine çıktığını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Southend ile Londra’daki Stansted, Heathrow ve Gatwick havaalanlarından yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi.




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