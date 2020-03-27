Denktaş, korona salgını konusunda ilgili her kesime birlikte çalışma çağrısını yineledi

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Korona salgını konusunda ilgili her kesimi bir kez daha birlikte çalışmaya davet ederek, “Gayemiz tek olmalıdır. Bu kötü dönemi en az zararla atlatmak, seçim gaylesi bu gayenin önüne geçtiği an, seçim yapılabilse bile bir anlamı kalmayacaktır” dedi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, bu ülkede aklı çalışan işinin uzmanı birçok kişi olduğunu, içinden geçilen bu acı veren süreçte hükümetten veya Cumhurbaşkanlığı’ndan “Ne yapılabilir” sorusunun cevabını bulabilmek adına talep geldiğinde, siyasi veya maddi hiçbir menfaat beklemeksizin birikimlerini aktarmak üzere seferber olduklarını belirtti.

“Kimimiz Cumhurbaşkanlığında oluşan kurulda, kimimiz hükümet çağrı yaptığı anda, kimimiz her ikisinde. Böylesi ortamlarda herkes fikrini ortaya koyar” diyen Denktaş, kimsenin diğer üyelerin görüşlerine katılmak durumunda olmadığını ifade etti.

Çağırıyı yapan makamın sunulan görüşler içerisinden kendince doğru olanları seçerek, kendi politikasını oluşturduğunu dile getiren Denktaş, şöyle devam etti;

“Dün itibarı ile bazı arkadaşlarımız internet ortamında yürütülmekte olan çalışma grubundan ayrılma kararı aldı. Bu gayet doğal. Bu arkadaşlar siyaset içinde olan kişiler değildi. Düşüncelerini aktardılar ve ayrıldılar. Benim önerilerim her iki tarafta da kabul görmedi ancak siyaset içinde olan biri olarak her iki tarafa olabildiğince katkı koymaya devam etmeyi tercih ettim.

Cumhurbaşkanlığı çalışma grubundan ayrılan bir arkadaşımızın gruptan ayrıldığını bu akşam Başbakanımız BRTK ekranlarında kullanmış. İsim vererek.

Bir kere o kurulda yer alan arkadaşların bir kısmı siyasi güdü ile değil, ülkeye bir fayda sağlayabilirler mi bu kötü dönemde düşüncesi ile katılmıştır. Böyle bir zamanda bile siyaset uğruna bu değerli insanlarımızın isminin kullanılarak rencide edilmeleri ve benzeri istismarlar, saygın, bilgili insanımızın siyasetten uzaklaşmasının ana nedenidir.”