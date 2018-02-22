Denktaş, Hazine-Sen heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Hazine Çalışanları Sendikası’nı (Hazine-Sen) kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hazine-Sen Başkanı Lisani Özçürümez, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin Maliye Bakanlığına bağlanmasından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sendika çalışmaları hakkında Bakan Denktaş’a bilgi veren Özçürümez, ülke genelindeki sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Sendika olarak ivedi çözüm sağlanması gerekli gördükleri konuları da 6 başlık altında toplayan Hazine-Sen Başkanı Lisani Özçürümez, bu konuda hazırladıkları dosyayı Bakana sundu.

Hazine-Sen’in hazırladığı talep raporunda; “Hazine ve Muhasebe Dairesi Teşkilat Yasası ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının ivedi olarak tamamlanarak yasallaşmasının sağlanması, münhal ilan edilmiş kadrolarla ilgili sürecin ivediliği ve eksik kadroların münhal ilan edilmek sureti ile doldurulması, maaş nitelikli ödemelerin gerçekleştirildiği Maaşlar, İşçilik, Emeklilik Şubeleri ile Ek-mesai bölümünün kullandığı bilgisayar sisteminin ivedi olarak yenilenmesi, ilgili bölümlerdeki kart sisteminin kaldırılması, HMD ambarlarının yetersizliği sorunlarının çözüme kavuşturulması adına projelerin geliştirilmesi, 47/2010 Yasası ile ilgili sıkıntıların giderilmesi, bu konuda çalışmaların başlatılması ve Hizmet içi eğitime önem verilmesi’ gibi konular yer aldı.