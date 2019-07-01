Denktaş: “Abartmaya gerek yok” açıklaması beceriksizliğin açığa vurmasıdır

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yaşanan füze patlamasıyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Taşkent yakınlarına düşen cismin füze patlaması sonucunda olduğunun tahmin edildiğini basından ve yapılan açıklamalardan öğrenmiş bulunuyorum.

Adamız etrafındaki korkunç paylaşım savaşlarından kaynaklandığı düşünülen bu ürkütücü olay sonucunda insan kaybının olmaması bizi rahatlatan tek unsurdur.

İster kaza ile isterse planlama sonucunda olsun, ülkemizin bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğu ortadadır.

Bu olay bizlere, çevremizdeki savaşların bizlere ne kadar yakın olduğunu ve tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir.

Üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen, yetkililerin cismin ne olduğu veya patlamanın nasıl olduğu konusunda kuşku bırakmayacak açıklama yapamaması, KKTC olarak teknik yetersizliğimizin de göstergesidir.

Ancak Sayın Başbakanın “abartmaya gerek yok” şeklinde açıklaması da tecrübesizliğin ve beceriksizliğin bir kez daha açığa vurmasıdır.

Sayın Başbakan ne olduğunu dahi bilmediği bir tehlikenin ardından “abartmaya gerek yok” rahatlığı içerisindeyse, bir zahmet lütfen bize ne olduğunu da açıklasın.

Kabul etmemiz gereken gerçekler şunlardır:

a) KKTC, çevremizdeki ülkelerin en son teknoloji ürünü olan gelişmiş füze sistemlerine karşı ne kendini koruma kapasitesine ne de erken uyarı sistemi teknolojisine sahiptir.

b) KKTC böylesi bir olayı aydınlatma ne olduğunu anlamak ve anlatmak kapasitesine sahip değildir

c) Etrafımızdaki paylaşım savaşları ülkemiz için çok ciddi tehdit oluşturmaktadır.

d) Her konuda olduğu gibi bu konuda da Anavatan Türkiye’nin koruma desteğine ne kadar ihtiyacımız olduğu aşikardır

e) “Duyumlara” göre açıklamaların veya komplo teorilerinin hiçbir şekilde Kıbrıs Türklerinin yararına olmadığı aşikarken, ülkemiz turizminin bundan etkilenme riski ortadayken, hala daha resmi açıklamanın olmaması ciddi olarak sorgulanması gereken gerçekliklerimizdir.

Ve son olarak ülkemizde barış içerisinde sürdürülebilir bir çözümün gerekliliği bir kez daha üzücü bir olayla teyit edilmiştir.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş”