Deniz: Marketleri bir hafta kapatın, kimse açlıktan ölmez

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, katıldığı bir programda “Marketleri bir hafta kapatın, kimse açlıktan ölmez” dedi.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının esasen tam kapanma olmadığını savunan Turgay Deniz, “Herkes dışarıda, görüyoruz…” dedi.

“KAPANMANIN MALİYETİ 100 MİLYON TL, GEÇEN ZAMANA YAZIK”

Kapanmanın maliyetinin 100 milyon TL olduğunu ve geçen zamana üzüldüğünü dile getiren Deniz, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Pazar günü için ürettiği kararın tam sokağa çıkma yasağı olduğunu ifade ederek, “Pazar günü uygulanan karar her gün için uygulanmalıdır. Marketleri bir süre kapatsanız kimse açlıktan ölmez” diye konuştu.

Pazar günü uygulanan bir günlük tam kapatmayla sonuç alınamacağını dile getiren Deniz, vakalara bakıldığında, artışın devam ettiğini vurguladı.

“CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL”

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uygulanan cezanın da kesin olması gerektiğini ifade eden Deniz, “Küçük bir ada ülkesindeyiz. Herkes birbirini tanıyor. Ceza yiyen biri örneğin araya aracı kokuyor, cezasını sildiriyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Cezai tedbirlerin çok da yürümediği ortadadır” diyerek, tam kapanma çağrısını yineledi.