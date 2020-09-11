Kıbrıs

Denetimler sonucu Lefkoşa’a 6 kahvehane mühürlendi

11 Eylül 2020

İlçe Emniyet Kurulları, 6 İlçede  gece ve gündüz periyotlarında denetimleri ara vermeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polis teşkilatı ve belediyeler ile koordineli olarak yürütülen denetimlerde bugün Lefkoşa’da 116 mekanın denetlendiği, 5 kahvehanenin kurallara uymadığı tespit edildiği ve bu kahvehanelerin mühürlendiği belirtildi.

İskele’de merkez, Derince, Boltaşlı, Mehmetçik ve Yenierenköy bölgelerinde birçok market, kahvehane ile yoğunluğun olduğu merkezlerde iş yerlerinde denetleme yapıldı.  Güzelyurt İlçesinde de İlçe Emniyet Kurulu, temel sağlık dairesi, çalışma dairesi personeli, belediye ve polis teşkilatından oluşan ekiplerle tüm iş yeri ve mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada, İlçe Emniyet Kurulları’nın, sağlık uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda tüm ilçelerde denetimlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında günlük planlamalarla 6 ilçede gerçekleştirilecek denetimler ile tedbir kararlarına uymayan mekanlara yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

 


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