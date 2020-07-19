Kıbrıs

Demokrat Parti PM toplantı yaptı: Denktaş’tan CB adaylığına açık kapı

19 Temmuz 2020
Demokrat Parti, DP Milletvekili Serdar Denktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,

Demokrat Parti Parti Meclisi geçtiğimiz gün toplandı.

Koronavirüs salgını sonrası ilk toplantısını yapan Demokrat Parti PM, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alarak toplandı.

Demokrat Parti, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Parti Meclisi, DP Milletvekili Serdar Denktaş

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen toplantıda Parti Meclisi’ne her ilçeden katılım sağlandı.

Divan Başkanı Ersoy Anıldı’nın açılış konuşmasını yaptığı DP Parti Meclisi toplantısında, başta koronavirüs salgını, cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere gündemdeki konular görüşüldü.

Demokrat Parti’nin yükselerek büyük bir ivme kazandığı vurgusu yapılan toplantıda parti meclisi üyeleri de söz alarak birer konuşma yaptı.

Demokrat Parti, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Parti Meclisi, DP Milletvekili Serdar Denktaş

Gündemde olan ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olma’ sorusuna açıklık getiren DP Milletvekili Serdar Denktaş, “ilerleyen günlerde kararımı kamuoyuna açıklayacağım” dedi.

Birlik ve Beraberlik doğrultusunda daha da yükselişe geçileceğini açıklayan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koronavirüs nedeniyle aksayan bazı projeler ve planların hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade etti.

Demokrat Parti, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Parti Meclisi, DP Milletvekili Serdar Denktaş

Ataoğlu konuşmasında, “Her geçen gün partimize katılımlar sağlanmaktadır. Tecrübeli ve yeni yüzlerle birlikte partimiz daha da büyüyerek eski günlerinden daha iyi bir seviyeye gelecektir. Halkımız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


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