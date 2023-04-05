Demirhan’da 3 ayrı ikametgahtan çok sayıda beyaz eşya çalındı

Demirhan’da Sardunya Konakları bölgesinde bulunan 3 ayrı ikametgahtan muhtelif beyaz eşyaların çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada zanlı olarak görülen 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.C.(E-20) ve S.E.(K-19) tespit edildi. Tutuklanan zanlıların ikametgahlardan çaldığı eşyalardan olan toplam 5 beyaz eşyayı (davlumbaz, mikrodalga, ocak, fırın ve mikrodalga fırını) Lefkoşa’da başka şahıslara satarak, sahtekarlıkla para temin ettikleri belirlendi.

Söz konusu 5 beyaz eşya, satışı yapılan şahısların tasarruflarında bulunarak, emare olarak alınırken, soruşturma kapsamında dün zanlı S.E.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emritle yapılan aramada ise, çalınan toplam 8 beyaz eşya (led televizyon, fırın, mikrodalga fırın, tost makinesi, çay makinesi, kahve makinesi ve buzluk tipi şaraplık) daha bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.