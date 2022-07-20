Değirmenlik kampa girdi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik, Temmuz ayı başında antrenmanlara başlarken şimdi de kamp prgramı ile çalışmlarına hız verdi. Miracle Değirmenlik bugün Korineum Golf&Beach Resort Hotel’de kampa girdi. Lefkoşa ekibi, Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yardımcıları Coşkun Ulusoy ve Mehmet Aşık, kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu nezaretinde yoğun kamp süreci geçirecek.

Takım teknik direktörü Mehmet Bolkan kamp ile ilgili olarak şunları belirtti: “5 gün sürecek birinci etap çalışmaları ile takım olma yolunda ve fiziksel anlamda çok yol alacağımıza inanıyorum. 2.kampımız 12- 20 Ağustos’ta Ankara Kızılcahamam’da yapılacaktır.Bu olanakları bize sunan Başkanımız Hakan Törehan, As Başkanımız Ebru Törehan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Miracle Değirmenlik olarak yola devam.”