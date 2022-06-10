Defalarca arıza bildirimi yapıldı. Gelen giden yok!

Ülkede elektrik faturaları can yakmaya devam ederken, faturalarda hizmet bedelleri içerisinde yanmayan sokak lambaları için de 29.95 TL soka aydınlatma bedeli alınıyor.

Alayköy Hilal Sokak’ta ikamet eden bazı vatandaşlar 2 ayı aşkın bir zamandır sokak lambalarının çalışmadığını, defalarca arıza bildirimi yapılmasına rağmen kimsenin gelip de arızaya bakmadığını ifade ettiler. Bir de geceleri zifiri karanlıkta her türlü riski yaşamalarına rağmen gelen elektrik faturalarında “Sokak aydınlatma bedeli”nin de yer alması daha çok can sıktı.

Vatandaşlar verilmeyen hizmetin bedelini almanın ne kadar yasal olduğunu da sorgulyorlar. Kıb-Tek’te yaşanan kaos, hala devam ederken yine mağdur olan vatandaşlar oluyor.