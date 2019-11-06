Davulcu: Hayat pahalılığı hesaplamaları yeniden yapılsın

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada hükümetin Tüketici Fiyatları Endeksine müdahale ettiğini söyleyerek hayat pahalılığı hesaplamalarını bilimsel verilere dayalı olarak yeniden yaptırıp kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.

Açıklama şu şekilde:

“Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yüzde 2 oranında kesinti yapma girişimi Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenen UBP-HP koalisyon hükümeti bu kez de Tüketici Fiyatları Endeksine müdahale ederek aynı oranda maaşları azaltmaya kalkıştı.

Devlet Planlama Örgütü’ne bağlı İstatistik Kurumu tarafından yapılan ve kamuoyuna açıklanan Ekim ayı hayat pahalılığı oranı 0.42 olarak gösterildi. Bu rapora göre Ekim ayında hayat yüzde 0.42 oranında ucuzladı.

Ekonomisi Türkiye’ye bağımlı olan ve ithalatının ezici çoğunluğunu Türkiye’den yapan Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’de meydana gelen hayat pahalılığının az da olsa bir miktar üzerinde hayat pahalılığı olagelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında hayat pahalılığı oranını % 2.00 olarak belirleyip yayımladı. Bu durumda Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı oranı % 2.50 civarında olması gerekirdi. Ancak, muhtemelen hükümet tarafından yapılan müdahale ile hayat pahalılığı oranı % 2 oranında eksiltilerek yayımlandı.

Bir devlet kurumu olan DPÖ İstatistik Kurumu doğru verilere dayalı olarak bilimsel bir çalışma ile doğru oranlar belirleyip kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu yasaların o kuruma yüklediği görevdir. DPÖ İstatistik Kurumu nereden gelirse gelsin her türlü müdahaleye kapalı olmak durumundadır. Benzer şekilde hükümet de bilimsel olması gereken hayat pahalılığı hesaplarına müdahale etmemelidir.

Anlaşılan odur ki; hükümet, DPÖ Müsteşarlığı ve İstatistik Kurumu arasında meydana gelen talimat zinciri içinde kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yapılamayan kesinti bu yol kullanılarak gerçekleştirilmek istenmiştir.

Hal böyleyse bu hırsızlıktır ve asla kabul edilemez!

Hükümeti devlet kurumunun saygınlığını iyice yerlere düşüren bu çirkin girişimden vazgeçmeye ve hayat pahalılığı hesaplamalarını bilimsel verilere dayalı olarak yeniden yaptırıp kamuoyuyla paylaşmaya davet ederiz.”