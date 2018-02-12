David Gleirscher zafere ulaştı

Yarışı son ana kadar üstün götüren Felix Loch, son bölümde herkesi şoke etti.

PyeongChang 2018 erkekler bireysel kızak finalinin son bölümü nefesleri kesti. Toplam dört ayaktan oluşan final mücadelesinin son ayağına, üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu kovalayan Felix Loch‘un hatası damga vurdu. İlk üç ayakta elde ettiği başarılı derecelerle altın madalyaya oldukça yakın gözüken Alman kızakçı, dördüncü ayağın son bölümünde dengesini kaybederek bir anda podyum dışı kaldı.

Loch’un yaşadığı hayal kırıklığı sonrası altın madalyanın sahibi, Avustralyalı David Gleirscher oldu. Daha önce herhangi bir yarışta podyumu dahi bulunmayan Gleirscher, kariyerinin en özel performansını 2018 PyeongChang‘da sergileyerek dört ayak sonunda 3:10.702’lik süresiyle ilk sırada yer aldı.

Saniyenin binde 26’sı farkla podyumun ikinci basamağında yer alan ABD’li Chris Mazdzer, erkekler bireysel kızakta Avrupa dışından olimpiyat madalyası kazanmayı başaran ilk isim olurken, Almanya’dan Johannes Ludwig 3:10.932’lik zamanıyla bronz madalya elde etti.