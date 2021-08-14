DAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor. 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 15 Eylül 2021, Çarşamba gününe kadar, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linkinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebiliyor. DAÜ, lisansüstü programları için çok sayıda burs imkanı da sunuyor.

DAÜ mezunları, yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda %15 öğrenim ücreti indirimi alacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti veya üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, lisansüstü DAÜ programlarında %100 ve %50’lik burs olanakları bulunuyor.

Burs Başvuruları İçin Son Gün 23 Ağustos

DAÜ yüksek lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden 1 kişiye %100, 2 kişiye de %50 lisansüstü öğrencim bursu verilecek. DAÜ doktora programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden 1 kişiye %100 veya 2 kişiye %50 lisansüstü öğrenim bursu veriliyor. Öğrenci adayları, lisansüstü program online başvuru formu üzerinde burs taleplerini belirtebiliyor. Başvuru formuna https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki üzerinden ulaşılabiliyor. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların burs açısından dikkate alınabilmesi için en geç 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar eksiksiz olarak tamamlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, burs başvuru sonuçlarının 21 Eylül 2021 Salı günü, DAÜ’nün www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden ilan edileceği bildirildi.

DAÜ’nün lisansüstü programlarına sağlanan burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://grad.emu.edu.tr/tr/ucretler/burslar linkinden, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün 0392 630 11 57 numaralı telefonundan ya da [email protected] adresli e-postasından ulaşılabilir.