DAÜ’de uluslararası öğrenci başkanları ve temsilcileriyle yılın ilk toplantısı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığına bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi, 2021-2022 Akademik Yılı’nda uluslararası öğrenci cemiyetleri başkanlık seçimlerinin ardından yeni seçilmiş başkanlar ve temsilcilerle ilk toplantısını, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 16:00’da, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda gerçekleştirdi.

Temsilciler Tanışma Fırsatı Buldu

Toplantıda, Bahar Dönemi içerisinde yapılacak olan kültürel gecelerin yanı sıra; üniversitenin, öğrenci birliklerinin ve etkinliklerin kuralları konuşuldu. Sonrasında başkanlar ve temsilciler tek tek kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı. Toplantıda farklı ülkelerden ve kültürlerden öğrenci birliği başkanları ile temsilcileri tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından başkanlar ve temsilcilerle üniversitenin öğrenciler için daha iyi bir ortamı nasıl yaratabileceği, yeni gelen öğrenciler için sağlanabilecek destek, yardım ve bilgi gibi olası ihtiyaçların nasıl giderilebileceği üzerinde de duruldu. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.