DAÜ’de öğrenci başvuruları 15 Haziran’a kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) pandemi koşullarından dolayı 2021 – 2022 Akademik Yılı için çevrim içi (online) olarak başvuru kabul ediyor. Çevrim içi sistem üzerinden yapılan başvurular 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Başvurular hakkında detaylı bilgiye https://www.emu.edu.tr/tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, son başvuru tarihi olan 25 Mayıs 2021 Salı tarihinin gelen yoğun talepler doğrultusunda, 15 Haziran 2021 Salı günü, saat 23:59’a kadar uzatıldığı bildirildi. Buna göre; çevrim içi başvuru sistemi, başvuru yapmayan veya halen başvurularını onaylamayan adaylara 15 Haziran 2021 Salı günü, saat 23:59’a kadar açık olacak. Adayların en geç 15 Haziran 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını, başvuru sistemi üzerinden tamamlayıp onaylamaları gerekmektedir.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu ve liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan çevrim içi sistem üzerinden başvurabiliyor. Adaylar, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç diğer tüm programlara orta öğretim başarı puanları dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Uluslararası Ortak Lisans Programları İçin Sınav Yapılacak

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Diş Hekimliği Programı’na girmek isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, 10:30 – 12:30 saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek. Tıp ve Diş Hekimliği programlarını tercih eden adayların, giriş sınavına gelirken çevrim içi başvuru sisteminden alacakları “Sınav Giriş Belgesi”ni yanlarında getirmeleri gerekiyor.