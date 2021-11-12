DAÜ’de “Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyum gerçekleşecek

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) iş birliğinde “Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyum 16 Kasım 2021 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak sempozyum, açılış konuşmaları ile devam edecek. Açılış konuşmaları DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirilecek. Sempozyumun devamında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından basımı gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile Süheyla Göktürk tarafından yayına hazırlanan, mücahit anılarının yer aldığı “Mücahitler Anlatıyor” kitabının mücahitlere takdimi yapılacak.

İki oturumda gerçekleştirilecek olan sempozyumun ilk oturumu Doç. Dr. Ahmet Kılınç başkanlığında düzenlenecek. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Feridun Emecen “Büyük Strateji ve Fetih: Kıbrıs 1571”, Prof. Dr. Hüseyin Çınar “Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs’ta Kurulan Vakıflar Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Akdeniz’in Yükselen Yıldızı KKTC ve Geleceği” ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “Karar Alma Süreçlerinde Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. II. Oturumda ise DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan başkanlığında Prof. Dr. Soyalp Tamçelik “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerle İlgili Mülahazalar”, Prof. Dr. Sevinç Aliyeva “Rus Politikasında Kıbrıs Meselesi”, Prof. Dr. Nejla Günay “Kıbrıs’ın İngiliz Yönetimine Geçmesi ve Bunun Ermeni Olaylarına Etkisi” ve Prof. Dr. Yücel Acer “Doğu Akdeniz’de Deniz Sınırları Sorunu ve KKTC’nin Hakları” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Kıbrıs konusunun siyasi, sosyal ve ekonomik yönlerini içerecek şekilde uluslararası boyutlarıyla incelenmesi amaçlanan sempozyum, konu ile ilgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacaktır. Sempozyumda sunulacak bildirilerin Kıbrıs konusunun gerçeğe dayalı ve bilimsel olarak tartışılması bakımından yararlı olacağı ve sempozyumda ulaşılacak sonuçların Kıbrıs konusunda strateji üretenlere ışık tutacağı ön görülmektedir.