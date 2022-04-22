DAÜ’de “Dijital Dünyada Verilerin Yolculuğu” konulu liseler arası seminer ve yarışma gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) iş birliğinde Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi kapsamında “Dijital Dünyada Verilerin Yolculuğu” konulu liseler arası seminer ve yarışma yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. 21 Nisan 2022, Perşembe günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlik, saat 09:30’da seminerler ile başladı. Saat 14:00’te düzenlenen yarışmanın ardından ise saat 16:30’da Ödül Töreni gerçekleştirildi.

BİTEK projesi kız öğrencilerin bilişim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgilerini artırmayı, bilgilerini geliştirmeyi ve meslek seçimi aşamasında bilişim ve teknoloji sektöründe geleceklerini aramaları yönünde teşvik etmeyi hedefliyor.

Dağlı Sigorta, KKTC Telsim ve Cyprus Central Hospital (Mağusa Tıp Merkezi) sponsorluğunda gerçekleştirilen söz konusu etkinlik 2022 yılı teması “Erişim ve Güvenlik” olan Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü dolayısı ile düzenlendi.

Etkinlikte katılımcı öğrencilere metaverse ve yeni teknolojiler, etik ve güvenlik, veri oluşumu ve kullanımı ile dijital ayak izleri konularında bilgiler verilerek bu alanlarda farkındalıklarının artması hedeflendi. Öğrencilerden tüm bilgileri kullanarak geleceğe yönelik “Akıllı Eğitim Kurumu Tasarımı” yapmaları istendi.

Yarışmanın Birincisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) tüm liselerde 10., 11. ve 12. sınıfta eğitim gören kız öğrencilerin katıldığı etkinliğe 15 okuldan 60 kız öğrenci katıldı. Yarışma sonunda Gazimağusa Türk Maarif Koleji 83.2 puanla birinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji 79.2 puanla ikinci ve Gazimağusa Namık Kemal Lisesi 75.2 puanla 3.sırayı aldı.

Ödül töreninde konuşan DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer günümüzde bilişim ve teknolojinin öneminin pandemiyle birlikte daha da ivme kazandığını, bu yönde iş gücüne talebin de arttığını belirterek, ülkemizde bu alanda kadın sayısının düşük olduğunu anımsattı. Amaçlarının kız çocuklarını teknolojiye dayalı alanlarda kariyer yapabilmeleri için teşvik edip, dijital dünyada cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dimililer, kızların geleceğe yön verebilmesi için yanlarında olabilmek adına yola çıkıldığını aktardı. Doç. Dr. Dimililer bugün bir adım daha bu hedefe yaklaştıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Dimililer, projenin fark yaratması temennisinde bulundu.

Mağusa Kadın Merkezi Başkanı Sıdıka Özdoğan gerçekleştirdiği konuşmasında proje sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasının hız kazanmasını temenni ederek, bu yönde kendilerinin kadının özgürleşmesi çalışmaları çerçevesinde iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti. MAKAMER hakkında da bilgiler veren Özdoğan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda kabulünü sağlamak konusunda devletin desteğini beklediklerini söyledi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu dijitalleşmenin önünde hiçbir engel olmadığını, pandeminin buna hız kattığını belirtti. Prof. Dr. İşçioğlu, projenin öneminin her açıdan fazla olduğuna dikkat çekerek projenin her aşamasında rol modeller ile birlikte olunmasının kız çocuklar için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. İşçioğlu “Kızlara güvenimiz tamdır, geleceğimizin sizler olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Bunu başaracağınız konusunda da hiçbir şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara Prof. Dr. İşçioğlu, Doç. Dr. Dimililer ve Özdoğan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinliğin eğitmenleri ve jüri üyelerine ise “Özgür Kadın Heykeli” ile katılım belgesi takdim edildi. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere Dağlı Sigorta ve KKTC Telsim tarafından hazırlanan ve 2022 yılının erişim temasına uygun olarak 5GB internet paketini de içeren hediye paketlerinin verilmesinin ardından ilk üçe giren okullara Plaket, dereceye giren 12 öğrenciye ise KKTC Telsim tarafından akıllı saat ve Tıp Merkezi hediye çeki takdim edildi. Tüm bunların yanında bilişim ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması amacıyla tüm katılımcı öğrenciler için KKTC Telsim tarafından Merkez Ofis, Merkez Santral Binası, Örnek bir baz istasyonu ve Future Lab’ı içeren bir de “Teknoloji Turu” planlandı.