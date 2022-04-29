DAÜ’de BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik farkındalık etkinlikleri sürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın üniversite içerisinde desteklenmesi ve teşvik edilmesi konusundaki çalışmalarını çeşitli farkındalık etkinlikleri ile sürdürüyor.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile Araştırma Görevlisi Lamine Moustapha Adam tarafından yürütülen “DAÜ Kampüsünde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Kapasite Artırımı ve Farkındalık” temalı BAP-C Araştırma Projesi’nin bir parçası olarak; DAÜ KENT-AG ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşılmasında Üniversitelerin Rolü” başlıklı bir ortak webinar düzenledi. DAÜ’de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında farkındalığın arttırılması için düzenlenen ikinci etkinlik olma özelliğini taşıyan söz konusu webinarın konukları, Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) Genel Sekreteri Dr. Hillingje van’t Land ile Sürdürülebilir Kalkınma İçin İtalyan Üniversiteler Ağı (RUS) Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Michele Dassisti oldu. Prof. Dr. Dassisti, aynı zamanda İtalya’da bulunan Polytechnic University of Bari’de Sistem ve Üretim Teknolojileri Profesörü olarak da görev yapıyor.

Webinarın moderatörlüğünü Prof. Dr. Hoşkara gerçekleştirdi. DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel de webinara katılarak, tüm katılımcılara hoş geldiniz dileklerini sunduktan sonra DAÜ hakkında katılımcılara genel bilgiler verdi. Webinarda konuşan IAU Genel Sekreteri Dr. van’t Land ile RUS Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dassisti, katılımcılara BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yükseköğretimle ilişkisi, uluslararası iş birliğinin önemi, kültürlerarası anlayış ve üniversitelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı koymak için yürüttükleri disiplinler arası yaklaşımlar hakkında bilgiler verdi.