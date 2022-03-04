DAÜ yönetimi ile DAÜ-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. TİS’in imza töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katılımlarıyla, 4 Mart 2022 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Senato Odası’nda gerçekleşti. TİS’e; Onur Konuğu olarak Bakan Çavuşoğlu; DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ-SEN Başkanı Öğr. Gör. Ulaş Gökçe ile Şahit olarak DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ-SEN Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi imza koydu. Törene VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı dekanlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

“Uygar İnsanların Uzlaşısına İmza Atıyoruz”

Törende konuşan DAÜ-SEN Başkanı Öğr. Gör. Ulaş Gökçe, “Bugün burada uygar insanların uzlaşısına imza atıyoruz. Popülizm yapmadan, kurumumuzu koruyarak, uzlaşmadığımız konuları bir çatışma unsuru yapmadan, müzakere ederek bu uzlaşıya vardık. İşveren VYK ve Rektörlük asli görevini yerine getirerek, müzakerelerimize kurumun geniş çıkarları çerçevesinde görüşler yansıttı. Biz ‘DAÜ varsa çalışanları vardır’ ilkesine sadık kalarak, yani kurumun uzun vadede çıkarlarını dikkate alarak, emekçilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını genişletmek için uğraştık. Taraflar müzakerelerde birbirlerine dürüst davrandı, empati gösterdi, çatışmamayı prensip gördü ve bugüne geldik” diye konuştu. Öğr. Gör. Gökçe, DAÜ yönetimine teşekkür ederek, “DAÜ’deki uzlaşıya yönelik bu genel yaklaşımın ve sonucun tüm ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı ilke edinecek tavrın ülkemizde egemen olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Diğer Kurumlara Örnek Olmasını Diliyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Üniversitemiz genel olarak dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar içerisinde çok zorlu koşullarda yol almaktadır. DAÜ yalnızca bir üniversite değil, aynı zamanda KKTC yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biridir. DAÜ, yasal tüm konularda öncülük ederek tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Aynı zamanda etik anlayış ile mali konularda ve özellikle mevzuat konularında yasayla kurulan tek üniversite olarak diğer yükseköğretim kurumlarına da örnek oluşturmak zorundadır. Bu yükümlülüğü de taşımalıdır. Bir devlet üniversitesi olarak ülke yöneticilerimizle iş birliği yapmak ve devletin yükseköğretim alanındaki vazgeçilmez derecedeki önemli politikalarını yürütme konusunda iş birliği ve uzlaşı sağlama noktasında da adımlar atmalıdır. Pandemi süreci çok zorlu geçti ama DAÜ hem öğrencisini, hem de çalışanını korumuş, aynı zamanda kalitede geldiği nokta ile önemli başarılara imza atmıştır. DAÜ’nün yükseköğretim alanındaki başarısı ülkemiz sınırlarının dışına taşmıştır.

Bugün TİS’i imzalıyoruz. Ben DAÜ-SEN’in yalnızca TİS kapsamında yapılan çalışmalarda değil, aynı zamanda yaptığımız mevzuat değişikliklerinde, yüz yüze eğitimle ilgili attığımız adımlarda, üniversitemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların çözümlerinde ve yaptığımız tüm mevzuat oluşumunda sergiledikleri yapıcı tavırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kurumun ekonomik yapısını bozmadan sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak belirli noktalarda fedakarlık göstermeleri bizim açımızdan çok sorumlu ve kayda değerdir. ‘Önce kurumumuz, sonra biz’ demelerini takdirle karşılıyorum. Biz bir önceki TİS’in içerisinde çalışanın lehine olan kısımlarda en uygar şekilde çalışma yaşamına katkıda bulunacak değişimler yaptık. Mali artışlar veya başka menfaatler sağlamaktan çok; kurumu koruyucu ve kollayıcı, çalışanın da haklarını geliştirici bir TİS oldu. Dolayısıyla diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

“TİS’e Katkı Koyan Tüm Arkadaşlarıma Teşekkür Ederim”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Bildiğiniz gibi ülkemiz yükseköğretiminin lokomotifi DAÜ; özelde Gazimağusamızın, genelde ise ülkemizin göz bebeğidir. Her fırsatta dile getirdiğim gibi ben ve arkadaşlarım bu üniversiteye VYK olarak hizmet etmekten son derece mutluyuz ve üniversitemizin başarılarından dolayı da son derece gururluyuz. Tabii bu manada kurumumuzun çalışanlarının mutluluğu VYK için çok önemlidir. Bir kurumda huzurlu ve mutlu kişinin motivasyonu ile performansı üst düzeyde olur. Ancak aynı zamanda arkadaşlarımın da belirttiği gibi öncelik, kurum ve kurumun ekonomik olarak sürdürülebilirliğidir. Ben ve arkadaşlarım bu hassasiyetle çalıştık ve bu güzel TİS ortaya çıktı. DAÜ varsa varız, yoksa yokuz. En önemlisi, son iki TİS’te koyduğumuz bir madde beni son derece mutlu etmiştir. O maddede şöyle diyor: ‘Kurumumuz ekonomik olarak darboğaza girdiği takdirde TİS tekrar ele alınıp ekonomik konumlar gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.’ Bu kurumumuz için son derece önemli bir maddedir. Huzurlarınızda bu güzel TİS’e katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.

“DAÜ KKTC Kadar Değer Verdiğimiz Bir Kurumdur”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “DAÜ dendiğinde KKTC’deki üniversitelerin lokomotifi akla gelmektedir. Bizim için de böyledir. Milli Eğitim Bakanlığı açısından DAÜ akademik performansıyla, diğer üniversitelere örnek olması ve yeterlilikleri yukarı çekmesi açısından da olmazsa olmazımızdır. Gazimağusa İlçemizde yer almış olması da Gazimağusa için bir kazançtır. DAÜ’nün ekonomik olarak sergilediği performans da çok önemlidir. DAÜ 2,000’e yakın öğretim üyesi ve 16 bine yakın öğrencisiyle, istikrarlı büyümesini hiç bozmadan yola devam etmektedir. Farklı görevlerdeyken DAÜ’nün üzüntülü günlerinde de sevinçli günlerinde de yanında bulunmuş ve katkı yapmış biriyim. KKTC halkı DAÜ’süyle gurur duymaya devam edecektir ve DAÜ KKTC kadar değer verdiğimiz bir kurumumuzdur. Bu anlamda bugün, tarafların uzlaşı kültürüyle üniversitemiz ve halkımız için, dönemin sıkıntılarını bilerek, uzlaşarak böyle bir TİS’e hep beraber imza atabiliyor olmamız, kanaatimce örnek alınması gereken bir davranıştır. Milli Eğitim Bakanı olarak DAÜ başta olmak üzere tüm üniversitelerimizin geleceğe doğru yolculuğunda her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. TİS’in tüm çalışanlarımıza ve hocalarımıza hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar TİS’e imza koydu ve toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.