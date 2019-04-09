DAÜ-SEN, Rektör Osam’ın iş barışını bozmak üzere olduğunu savundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın, üniversitedeki yarı zamanlı akademik personelin maaşlarına hayat pahalılığı artışı yapmayı düşünmediğini açıklayarak DAÜ’deki iş barışını bozmak üzere olduğunu savundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, üniversitede tüm çalışanlara hayat pahalılığı artışı sağlanırken yarı zamanlı akademik personele asgari de olsa herhangi bir artış sağlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni DAÜ-SEN yönetiminin konuyla ilgili Rektörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve Osam’ın yarı zamanlı akademik personele herhangi bir artış yapmayı düşünmediklerini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sendikamız ise cevaben üniversitede Necdet Osam yönetiminde ciddi bir idari kriz yaşandığını, tasarrufun tam aksi bir yönetim anlayışının mevcut olduğunu belirterek yarı zamanlı akademik personelin çalıştırılmasının üniversiteye ciddi anlamda tasarruf sağladığını vurgulamıştır. Sayın rektörün yarı zamanlı akademik personelin üniversiteye maddi yük değil, maddi yükü hafifleten bir unsur olduğunu bilmemesi üniversitede işlerin hangi mali akılla yönetildiğini göstermektedir” denildi.

Açıklamada, Rektör Osam’la sağlıklı bir diyaloğun kurulması yönünde çok ciddi sorunlar olduğu

ileri sürülerek, yarı zamanlı akademik personelle ilgili talepler şöyle sıralandı:

“Daha önceki dönemler akademik, yönetsel ve işçi personele uygulanan hayat pahalılığı artışları, uygulandığı günden itibaren aynı şekilde ve zamanda yarı zamanlı akademik personele uygulanmalıdır. Yarı zamanlı akademik personele yayın ödülleri verilmelidir. Yarı zamanlı akademik personelin sınav gözetmenlikleri yeniden ele alınmalı ve sayısında ciddi azaltmaya gidilmelidir.”

Açıklamada, bu taleplerin yerine gelmemesi durumunda, sendika yönetimine, sınav haftasında uyarı grevleri ilan edilmesi için Yürütme Kurulu’nun öneri yaptığı bildirildi.