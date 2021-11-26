DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü yeni kayıtlı öğrencilerine Geleneksel Oryantasyon Toplantısı düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü geçtiğimiz günlerde 2021 – 2022 Akademik Yılı’nda Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıran yeni öğrencilerine yönelik oryantasyon toplantısı düzenledi.

Pandemi kuralları çerçevesinde iki grup şeklinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında, öncelikle bölümün geçmiş yıllardaki faaliyetlerini içeren tanıtım videosu paylaşıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından öğretim üyeleri ile öğrencilerin tanışması sağlandı. Öğrencilerin kampüs içerisindeki yaşamını kolaylaştıracak ve adaptasyonlarına yardımcı olacak bilgilerin yer aldığı sunumun ardından öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.