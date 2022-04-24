DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği seminer gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Nijerya Öğrenci Birliği, oryantasyon programı kapsamında DAÜ’de öğrenim gören tüm Nijeryalı öğrenciler için seminer düzenledi. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söz konusu seminerde öğrenciler Üniversite ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uyulması gereken kurallar, yasalar, sağlık ve bunun gibi birçok konuda bilgi sahibi oldular.

Öğrencilerin üniversite ve KKTC’ye uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Avukat, Polis Genel Müdürlüğü’nün Muhaceret, Trafik, Narkotik birimlerinden alanında uzman kişiler öğrenciler ile bir araya gelerek bilgiler verdiler. Öte yandan Rektörlük, Güvenlik İşleri Şube Amirliği, Sağlık Merkezi ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden uzmanlar da seminere katılarak öğrencilere karşılaştıkları problemlerde neler yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundular. Söz konusu etkinliğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.