DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Tevfikler uluslararası tasarım ödüllerine jüri üyesi olarak davet edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Tevfikler, bu yıl 15’incisi gerçekleşecek olan ve dünyadan yalnızca 50 jüri üyesinin yer aldığı uluslararası tasarım yarışması “Grand Prix Du Design”a İç Mimarlık ve Tasarım alanında jüri üyesi olarak davet edildi.

Ödüller Haziran 2022’de Sahiplerini Bulacak

Yarışma kapsamında; yapılaşmış çevre ve yaşam kalitesine katkı koyan mimarlık, iç mimarlık, yapı, emlak, endüstri ürünleri ve ürün tasarımı, görsel iletişim ve marka tasarımı, sanat, fotoğraf, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi tasarımın tüm alanlarında tüm dünyadan öğrenciler ve profesyonellerin katılımına açık olan yarışmada, jürinin farklı kategorilerde yapacağı değerlendirmeler sonucunda altın, gümüş ve bronz ödüller Haziran 2022’de sahiplerini bulacak.

Montreal’deki Galaya Davet Edildiler

Katılımcılar, çalışmalarını adil ve tarafsız bir değerlendirme sağlamayı taahhüt eden uzmanlık alanlarındaki kategorilerde değerlendirmeler yapacak uluslararası jürinin yetkin ve vizyoner üyeleriyle paylaşma fırsatına sahip olacak. Jüri değerlendirmelerinin ardından Montreal kentinde düzenlenecek gala törenine de davet alan jüri üyeleri, tasarım alanının önemli dergilerinden INTERIURS’ün özel sayısında, web tabanlı çeşitli medya araçlarında ve basında bağlı bulundukları kurumlarıyla birlikte temsil edilecek.

Her geçen gün başarılarına yenilerini ekleyen DAÜ’nün, uluslararası platformlarda görünürlüğünün, öğretim kadrosunun başarılarıyla desteklenmesi bağlamında da önemli bir temsiliyet olan bu jüri üyeliği, tasarım alanına anlamlı bir katkı olarak değerlendiriliyor. “Grand Prix Du Design” uluslararası tasarım ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye https://int.design/en/contests/grands-prix-du-design/the-award-2/ linkinden erişilebiliyor.