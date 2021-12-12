DAÜ Mimarlık Fakültesi MOBBİG 51 Toplantısı ve MEK11’e katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Eskişehir’de gerçekleştirilen 51. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı (MOBBİG 51) ve Mimarlık Eğitim Kurultayı’na (MEK11) katıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilen 51. MOBBİG ve MEK11 toplantılarında DAÜ’yü Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun temsil etti.

MOBBİG toplantısının teması, “Hibrit Eğitiminin Zorlukları ve Fırsatları” olarak belirlendi. Hem MOBBİG’in geçmiş deneyimlerini paylaşmak hem de hibrit eğitimini tartışmak, sorgulamak ve yeni fikirler üreterek gelecek süreçlere ışık tutmak açısından son derece yararlı bir platform oluşturuldu. Özellikle Covid-19 pandemi sonrası uzaktan eğitim modelleri ve deneyimlerinin tartışıldığı MOBBİG toplantısı, içinde bulunduğumuz süreçteki sorunlar ve çözümleri için önemli girdiler oluşturdu. Mimarlık eğitiminin çok boyutlu etki alanları ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirildi ve geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadede ki planlama süreçleri kapsamında bir yol haritası oluşturulması yönünde katkıda bulunuldu.

“Değişim/Dayanışma” teması ile gerçekleşen Mimarlık Eğitim Kurultayı’nda ise mimarlık eğitiminde ve pratiğinde güncel konular değerlendirildi. Çeşitli eğitim kurumları ve TMMOB Mimarlar Odası şubelerinden geniş katılımcılarla birlikte meslek insanlarının ve öğrencilerin temsiliyeti ile çok verimli ve yapıcı bir kurultay gerçekleştirildi.

DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, katıldığı kurultay da mimarlık eğitiminin “Mimarlık Eğitiminde Güncel Gelişmeler, Mimarlık ve Eğitimde Kurumlar Arası İlişkiler, Mimarlık Akreditasyon Süreçleri ve Mesleğe Kabul Süreçleri” konu başlıklarında değerlendirildiğini ifade etti. Tüm kurumların katılımı ile Diploma Projeleri Sergisi’nin de gerçekleştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Atun, sergi ile birlikte gerçekleştirilen Diploma Formu’nda tüm paydaşların farklı bakış açıları ile katkı koyduğunu ve bütünlüklü bir tartışma ve paylaşım ortamının yaratıldığını kaydetti. Diploma Projeleri Sergisi’nde DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin projelerinin yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Atun, DAÜ Mimarlık Bölümü’nün özgün farkını koruyarak, uluslararası akreditasyon ve üyelikleri, donanımlı akademik kadrosu, farklı ülke ve kültürlerden öğrencileri ile farkını ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.