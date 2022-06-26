DAÜ Mimarlık Bölümü NAAB Uluslararası Sertifikasyonu 2. ziyaretini başarıyla tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu – The National Architectural Accrediting Board (NAAB) Uluslararası Sertifikasyonu ikinci ziyaretini başarıyla tamamladı. DAÜ Mimarlık Bölümü tarafından NAAB Uluslararası Sertifikasyonu’nun (ICert) yenilenmesi başvurusu sonucu, Haziran ayında David Allen Daileda, Steven W. Miller, Fodil Fadli ve Ryan Cusack tarafından bölüme ikinci ziyaret gerçekleştirildi ve süreç başarı ile tamamlandı.

NAAB tarafından çok sıkı kriterler doğrultusunda verilen uluslararası sertifikasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, önümüzdeki günlerde belgelenmesi beklenen sonuç raporu doğrultusunda Mimarlık Bölümü’nün ikinci 6 yıllık uluslararası sertifikasyonuna sahip olacağını belirtti. NAAB Uluslararası Sertifikasyonu hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.naab.org/international/international-certification/ başlıklı web sitesinden erişilebiliyor.