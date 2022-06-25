DAÜ Kenya Öğrenci Birliği piknik düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Kenya Öğrenci Birliği, Taşkent Piknik Alanı’na gezi düzenledi. Hem keyifli vakit geçirmek, hem de piknik yapmak adına düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Piknik öncesinde Bufavento Kalesi’ni de ziyaret eden öğrenciler Kıbrıs’ın tarihi yerlerini yakından inceleme fırsatı yakaladılar. Piknikte oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler birbirlerini tanımak ve sosyal etkileşimlerini artırmak adına birçok etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrenciler pikniğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek bu tarz sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdiler.