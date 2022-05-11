DAÜ KAEM 8’inci Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) tarafından 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “8’inci Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Toplumsal Cinsiyet ve Sanat” konulu uluslararası konferans gerçekleştirilecektir.

Konferans, katılımcıları toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır. Egemenlik ideolojilerine, sosyo-kültürel kurmacalara dayanan toplumsal cinsiyet rollerinin sanatla nasıl üretildiği, desteklendiği ve eleştirildiğinin yanı sıra, sanat üreticilerinin ve eleştirmenlerinin cinsiyetlenmiş bedenler ve eşitsizliğe dayalı toplumsal düzen ile verdiği mücadeleyi tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan konferans, önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara, çalışmalarını sunmaları, tartışmaları ve alana yeni bir ışık tutmaları için seçkin bir platform oluşturacak. Aynı zamanda bu platformda diğer toplumsal cinsiyet konularına da yer verilecektir.

3 gün sürecek olan konferansın eş başkanlığını DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe yürütmektedir. Konferansın davetli konuşmacıları Prof. Dr. Ahu Antmen “Olmak ya da Olmamak: ‘Kadın Sanatçılar” ve Laleper Aytek ise “Fotoğraf Tarihi Kanonunu Bir Öznelleşme Tarihi Olarak Uzun Yıllar Görmezden Gelinmiş Kadın Fotoğrafçılar Üzerinden Okumak” başlıklı sunumları ile konferansa katılacaklar.