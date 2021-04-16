DAÜ İletişim Fakültesi, “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri” ile ilgili çalışmalara başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, yeni medya alanında verilecek olan “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili çalışmalara başladı. İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üstlendiği Altın Karga Yeni Medya Ödülleri projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, ülkemizde geleneksel medya ödüllerinin hali hazırda bazı kuruluşlar tarafından verildiğine işaret ederek, dijital hayatın günlük hayatlarımızda hızla yükselerek yer almasının yadsınamaz olduğunu ve bu nedenle yeni medya içerik üreticilerini teşvik etmek adına böyle bir etkinlik organize etmeye karar verdiklerini belirtti.

Günümüz Dijital Yaşamının Önemini Yansıtıyor

DAÜ İletişim Fakültesi’nin kurguladığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, günümüz dijital yaşamının önemini yansıtıyor. Teknolojik araç gereçleri ile kamuoyunu farklı platformlarda bilgilendiren, eğlendiren ve adına “yeni medya” dediğimiz yeni nesil dijital medyanın hem teşvik edilmesi, hem de ödüllendirilmesi gerekliliğinden yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, bu alanda çalışan ve emek veren basın emekçileri ile medya sektöründe örgütlenmiş basın örgütleriyle iş birliğinin de kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, hazırlıkları başlayan Altın Karga Yeni Medya Ödülleri (2020-2021) bağlamındaki iş birliği çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell

Ana sponsorluğunu DAÜ’nün yapacağı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin iletişim sponsorluğunu ise adanın lider teknoloji ve iletişim şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell yapacak. Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, mobil iletişim alanında yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizle buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell ile böylesi yenilikçi bir etkinlikte bir araya gelmelerinin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, basın örgütleri ve sponsor firma yetkilileri aday belirleme komitesinde yer alacak ve ödüller daha sonra yapılacak halk oylaması ile belirlenecek. Yeni medyanın kullanım şekli göz önünde bulundurularak belirlenen kategoriler, sadece profesyonel olarak bir medya kuruluşunda çalışan kişilere veya programlara değil, farklı mecralarda içerik üreten kişilere de verilecek. Altın Karga Yeni Medya Ödülleri bu alanda Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ilk olacak. Birçok farklı kategoride ödüllerin verileceği Altın Karga Yeni Medya Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgiler DAÜ İletişim Fakültesi ve diğer paydaşlar tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.