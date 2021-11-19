DAÜ ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. 19 Kasım 2021, Cuma günü, saat 08:30’da imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza koydu. Söz konusu imza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Ali Bolatcan, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile bakanlık heyeti hazır bulundu.

Söz konusu iş birliği protokolü ile “Yeşil Adımlar Projesi” adı altında çevre eğitimi ve farkındalık projesi kapsamında çevre ile ilgili iyi uygulamaların geliştirilmesi, bilgi, deneyim aktarımı ve dönüşüm süreçlerini desteklemek için ağların oluşturulması, daha yaşanabilir bir çevre için toplumun harekete geçirilmesi, eğitim, seminer ve faaliyetler düzenlenmesi amaçlanıyor. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek ağaç dikimi, çalıştaylar ve yarışmalar gibi faaliyetlerde öğrenci ve akademisyen desteğinin sağlanması, ayrıca “Yeşile Adım At- Sen de Ağaç Dik” ağaç dikim kampanyasıyla 1000 fidanın doğayla buluşmasının sağlanmasına destek verilmesi hedefleniyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı’nı DAÜ’de ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, bugün önemli bir proje için bir araya gelindiğini ve çevre ile ilgili Yeşil Adımlar Projesi’nin protokolünün imzalanacağını bildirdi. Söz konusu proje ile farkındalık yaratmak ve çevreye duyarlılık konularında çalışmaları desteklemek için önemli bir adım atıldığını belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak her zaman topluma hizmet konularında oldukça duyarlı olduğunu ve bu projeye ortak olarak da desteğini belirttiğini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, Bakan Ataoğlu’na DAÜ ile bakanlık arasında bir köprü kurulmasına vesile olduğu için teşekkürlerini ileterek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu atılacak imzanın çevre açışından önem arz ettiğini vurguladı. Bundan sonraki eğitim sürecinde eğitmenlerin, öğrencilerin çevre bilincinin artması yönünde katkı koyacağına inandığını belirten Ataoğlu, DAÜ’ye desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. İlkokuldan üniversiteye kadar çevre dersinin müfredata eklenmesinin planlandığını aktaran Ataoğlu, çevreye olan duyarlılığın istenilen boyuta gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ataoğlu, atılacak olan imza ile arzu edilen çevre bilincine ulaşmayı ve her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik olarak kutlanmasının hedeflendiğini bildirdi.