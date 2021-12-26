DAÜ hemşirelik bölümü öğrencilerinden ortaöğretim kız öğrencilerine genital hijyen eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri tarafından, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Doğa Koleji’nde, ortaöğretim 7. ve 8. sınıf kız öğrencilerine genital hijyene yönelik eğitimler verildi. Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Arzu Abiç koordinatörlüğünde verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konuya ilişkin DAÜ Hemşirelik Bölümü’nden yapılan açıklamada, üreme sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetlerin toplumun her kesimine ulaşmasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Sağlığı Koruyucu Davranışlar Öğretildi

Bazı yaş gruplarının hizmet sunumunda öncelik taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu öncelikli gruplardan adölesanlar ve gençler, genital hijyen konusunda bilgi eksikliği, yetersiz ve yanlış hijyen davranışları gibi nedenlerle genital enfeksiyon geçirme riskleriyle daha çok karşılaşmaktadır. Genital enfeksiyonlar, önlenebilir hastalıklar arasında olmalarına rağmen, görülme sıklığı ve komplikasyonları sebebiyle önemli bir kadın sağlığı sorunudur. Dünyada her yıl yaklaşık olarak bir milyon kadının cinsel yolla geçiş göstermeyen üriner sistem enfeksiyonu yaşadığı ve kadınların en az %75’inde genital bir enfeksiyon öyküsü bulunduğu bildirilmektedir. Bu nedenle adölesan dönemde kazanılan sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışlar erişkin dönemin sağlıklı geçirilmesinin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkemizdeki kadın sağlığının geliştirilmesinde, adölesan dönemde olan kızların genital hijyen konusunda eğitimi önem taşımaktadır” denildi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğrencileri tarafından verilen eğitimlerin, yoğun ilgi nedeniyle tekrarlanması talep edildi.