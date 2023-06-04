DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı bugün yapıldı.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonrası, sınav soruları ve cevapları, saat 14.00’ten itibaren, DAÜ’nün web sayfasından duyuruldu. Sınava katılan öğrencilerin elde ettiği  puanları bu akşam saatlerinde açıklanacak.


Puanların açıklanmasının ardından öğrencilere yarın saat 16.00’ya kadar sonuçlara itiraz süresi tanınacak.

Öğrencilerin yerleşme ve burs sonuçları ise yarın akşam saatlerinde açıklanacak.

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Tags:Doğu Akdeniz Üniversitesi
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