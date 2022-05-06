DAÜ erkek tenis takımı Türkiye Üniversiteler 1. Lig Şampiyonu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Erkek Tenis Takımı, 25-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler 1. Lig’inde şampiyon oldu. Üç grupta 11 üniversitenin karşılaştığı müsabakalarda, B Grubu’ndan birinci olarak çıkan DAÜ, A Grubu ve C Grubu birincileri Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ile final müsabakalarında karşılaştı. DAÜ, bu üniversiteleri de mağlup ederek 1. Ligin şampiyonu oldu ve Süper Lig’e çıktı. DAÜ Erkek Tenis Takımı, Şevki Öksüzoğulları, Mustafa Zorba, Berkecan Ekinci ve Sehan Şeyh’ten oluşurken, takımın antrenörlüğünü Aydın Kayol yürütüyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da Türkiye Üniversiteler 1. Ligi Şampiyonu DAÜ Erkek Tenis Takımı’nı tebrik ederek DAÜ’nün teniste elde ettiği başarıların devamını dilediler.