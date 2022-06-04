DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden sosyal sorumluluk projesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından Mayıs ayı içinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen atölye çalışmaları tamamlandı. Atölye çalışmalarına Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Mektebim Koleji ve Polatpaşa İlkokulu’ndan yaklaşık 300 öğrenci sınıf ya da bilgisayar öğretmenleri denetiminde katıldı.

Bilgisayar Mühendisliği laboratuvarlarında yapılan atölye çalışmalarında öğrencilere programlamanın temel ilkesi olan algoritmik ve adım adım düşünme becerilerini öğretmek ve sevdirmek amaçlandı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yıltan Bitirim tarafından organize edilen ve yarım gün süren çalışmalarda DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü asistanları oyun programı geliştirmek için kullanılan çeşitli temel komutları öğrencilere öğreterek, öğrencilerin kendi başlarına basit bir bilgisayar oyununu baştan sona kurgulamalarını sağladılar.

Etkinlik sonunda öğrencilere katılım sertifikaları kendi sınıf ya da bilgisayar öğretmenleri tarafından verildi.