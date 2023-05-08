Dartsta ödüller verildi

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Sezonu önceki gün oynanan Federasyon Kupası finalinin ardından sona erdi. Girne Oscar Otel’de gerçekleştirilen Federasyon Kupası finalinin ardından düzenlenen ödül töreni ile sezonda başarılı olan takımlara kupaları verildi.

Başarılı olan takım ve sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Tansu Tilki, Kamil Kolcu, Avşın Kanatlı ve Turgut Çalıcı tarafından verildi.

Kupa Minareliköy’ün

Kupa finalinde dört takım mücadele verdi. Minareliköy, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği ve Güzelyurt Darts Birliği’nin mücadele verdiği finallerin ardından Minareliköy şampiyon oldu. Minareliköy, yarı finalde Güzelyurt Darts Birliği’ni mağlup etti. Gönyeli Darts Birliği ise LEGEND’i yenerek finale kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde Minareliköy ile Gönyeli Darts Birliği 8-8 berabere kaldı. Ardından geçilen 1001 oyununda Minareliköy rakibini mağlup ederek, lig şampiyonun ardından Federasyon Kupası’nı da müzesine götürdü.

2022-2023 Ödülleri şöyle:

DARTS SÜPER İLK ÜÇ

1.Minareliköy (35 bin 400 TL)

2.Gönyeli Darts Birliği ( 28 bin 500 TL)

3.LEGEND (22 bin TL)

DARTS BİRİNCİ LİGİ

TAKIMLAR

1.Gönyeli S.K. (17 bin 480 TL)

2.Beyarmudu Belediyesi (14 bin 240 TL)

3.Lefkoşa Darts Birliği (11 bin 800 TL)

FEDERASYON KUPASI

1.Minareliköy S.K. (10 bin TL)

2.Gönyeli Darts Birliği (5 bin TL)

3.LEGEND (3 bin TL)

ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Mustafa Behlül

2.Elmas Çocuk

3.James Anthony Stone

SEZONU EN’LERİ

SÜPER LİG

En Yüksek Sayı Atan: James A.Stone (Gönyeli Darts Birliği) (180 Sayı-24 kez)

En Az Dartsta Bitiren: Mustafa Behlül (Gönyeli Darts Birliği) (11 Dart)

Sezonu En Yüksek Sayıdan Bitiren: Faik Amcaoğlu (Minareliköy) (170 Finiş)

BİRİNCİ LİG

En Yüksek Sayı Atan: İbrahim Esiner (Gönyeli S.K.) (180 Sayı-12 kez)

Sezonu En Az Dartsta Bitiren: Yusuf Erki (11 Dart)

En Yüksek Sayıdan Bitiren: Yusuf Erki (Taşkınköy S.K.) (160 Finiş)

En Centilmen Dartscı (Süper Lig) James Anthony Stone (Gönyeli Darts Birliği)

En Centilmen Dartscı (Birinci Lig): Ali Amcaoğlu (Yükseliş)