Darts Süper Ligi’nde 14.hafta tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Süper Ligi’nde 14.hafta tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Darts Süper Ligi’nde 14.hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne dün oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 14’üncü haftasında Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.


Haftaya yenilgisiz lider giren Minareliköy, Mağusa Kültür Derneği deplasmanından 16-0’lık skorla galip dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi konumunda olan Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Spor Kulübü’nü 14-2 mağlup etti.

 

Alınan sonuçlar şöyle:

Güzelyurt Darts Birliği-Diamond Child ( 3-13)

Cihangir S.K.-Gönyeli Darts Birliği (2-14)

Cihangir Av.At.B.- Gönyeli Av.At.K. ( 9-7)

LEGEND-Vadili Darts Derneği (16-0)

Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy S.K.(0-16)

 

DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                                        

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          Av.

1.Minareliköy S.K.                 14        14        0          0          169      55        42        114

2.Gönyeli Darts Birliği           14        11        0          3          156      68        33        88

3.LEGEND                             14        10        1          3          137      87        31        50

4.Cihangir Av.At.Birliği        14        9          2          3          122      102      29        20

5.Diamond Child                    14        8          0          6          134      90        24        44

6.Cihangir S.K.                       14        5          1          8          100      124      16        -24

7.Gönyeli Av.At.K.                14        3          2          9          90        134      11        -44

8.Vadili Darts Derneği           14        2          4          8          80        144      10        -64

9.Güzelyurt Darts Birliği        14        3          0          11        79        145      9          -66

10.Mağusa Kültür Derneği     14        0          0          14        53        171      0          -118

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Darts Süper Ligi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar