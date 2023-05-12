Darts anı turnuvası şampiyonu Mehmet Olgun oldu

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Salih Sütçüler Darts Anı Turnuvası 22 dartsçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Mehmet Olgun olurken, ikinci Tahir Çaltinoğlu, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Derviş Erbolay oldu.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri şöyle oldu:

En yüksek sayıdan bitiren: Tarık Billur (120)

En az okta bitiren: Derviş Çocuk (15 ok)

En yüksek sayı atan: Tarık Billur (1×180)