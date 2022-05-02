Danimarka’da kabine değişikliği

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup’ın dernek başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti.

Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye’yi getirdi.

Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.