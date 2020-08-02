Dünya

Danimarka’da 60 kişiye “Örtünme Yasası’nı” ihlal cezası verildi

2 Ağustos 2020

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, Danimarka’da 60 kişi kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası’na” aykırı davranmaktan idari para cezası verildi.
Ceza uygulanan kişiler arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenlerin de bulunduğu belirtildi.
Ülkede 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanıyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 17 milyona yaklaştı

Dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 17 milyona yaklaştı

29 Temmuz 2020
Photo of AB Covid-19 tedavisi için “Remdesivir” alacak

AB Covid-19 tedavisi için “Remdesivir” alacak

29 Temmuz 2020
Photo of Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

Fransız bakan uyardı: Bittiğini düşündük ama geri geliyor

29 Temmuz 2020
Photo of Trump: Kimse beni sevmiyor

Trump: Kimse beni sevmiyor

29 Temmuz 2020
Photo of İspanya’dan İngiltere’ye karantina eleştirisi: Haksızlık

İspanya’dan İngiltere’ye karantina eleştirisi: Haksızlık

28 Temmuz 2020
Photo of DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

28 Temmuz 2020
Photo of Dünyada covid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

Dünyada covid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

28 Temmuz 2020
Photo of Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi

Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi

27 Temmuz 2020
Photo of Avusturalya ikinci dalgayla karşı karşıya

Avusturalya ikinci dalgayla karşı karşıya

27 Temmuz 2020
Photo of Vietnam’dan 80 bin turiste corona virüs tahliyesi

Vietnam’dan 80 bin turiste corona virüs tahliyesi

27 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı