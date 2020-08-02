Danimarka’da 60 kişiye “Örtünme Yasası’nı” ihlal cezası verildi

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, Danimarka’da 60 kişi kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası’na” aykırı davranmaktan idari para cezası verildi.

Ceza uygulanan kişiler arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenlerin de bulunduğu belirtildi.

Ülkede 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanıyor.