Dairelerde finalin adı belli oldu

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı final maçları tamamlandı. Ortaköy-Kermiya bölgesindeki İrsen Küçük Halı Sahasında devam eden turnuvada finali Merkezi Cezaevi ile Lefkoşa Polis oynayacak.

Perşembe akşamı oynanan yarı final ilk maçında Başbakanlık Devlet Piyangoları ile Lefkoşa Polis karşı karşıya geldi. İlk devresi 3-1 Polis üstünlüğünde biten maçta ikinci devre goller peşkeşe geldi ve Polisler maçı 12-5 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin ikinci maçında ise Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Merkezi Cezaevi karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresi başabaş mücadeleye sahne olurken, golleri bulan Merkezi Cezaevi oldu. Karşılaşmadan 6-3 galip ayrılan Merkezi Cezaevi finale yükselen diğer takım oldu.

Final 25 Ekim Salı

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncülük ve şampiyonluk maçları 25 Ekim Salı akşamı oynanacak.

Program şöyle:

Üçüncülük maçı

Saat 18.00: Başbakanlık Dev.Piy.-Eğitim O.H.Dairesi

Final maçı:

Saat 19.00: Lefkoşa Polis-Merkezi Cezaevi