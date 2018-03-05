Dağ yolundaki yeni uygulama başladı. Karayolları Dairesi’nin aldığı kararla, araçların “dağ yolu” olarak bilinen Değirmenlik-Çatalköy ana yolunu kullanımlarına getirilen kısıtlamalar, bugünden itibaren başladı

Polis Basın Subaylığı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Değirmenlik – Çatalköy ana yolunda (Değirmenlik dağ yolu), ağırlıkları 5 bin kilogramdan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında; 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09.00-19.00 saatleri arasında seyredemeyeceği duyurdu.

Açıklamada, kararın, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görülerek alındığı belirtildi.

Polis açıklamasında, belirtilen güzergâhta polis kontrol ve devriyeleri artırılacağından tüm sürücülerin kurallara uymaları da istendi.

“Sınırlama, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Lefkoşa-Girne Anayolu ile Girne-Değirmenlik yolu (Girne dağ yolu) üzerinde devam eden çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Sınırlama yolun kuzey tarafında ikinci Arapköy kavşağı ile güney tarafında Mekanize Tümen Karargah nizamiyeleri arasında kalan bölümü kapsamaktadır. Çalışmaların üç hafta sürmesi planlanmaktadır.

Dağ yolu olarak bilinen ana güzergah üzerinde 2017 yılında ihalesi yapılan yol yenileme çalışmaları planlandığı gibi sürüyor. Çalışmalar, Girne tarafından Arapköy mevkii üzerinden zirveye doğru olan bölüm çerçevesinde hayata geçiriliyor. Buna paralel olarak yolun Minareliköy ile zirve arasında kalan bölümünde yer alan ciddi deformasyonu ortadan kaldırmak için bakanlığımıza bağlı Karayolları Dairesi ivedi bir çalışma başlattı. Özellikle çöken, kabaran ve trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlayan bölümlere hemen müdahale edilip gerekli altyapı çalışmaları hayata geçirilecek. Trafik güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması ile birlikte yol eski trafik düzenine döndürülecektir.

LEFKOŞA-GİRNE YOLU MEVCUT ASFALT KEMİRİLMESİ İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR…

Girne giriş katlı kavşağı ile StHilarion kavşağı arasında kalan 4.8km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işlemi tamamlanmıştır. İlgili bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemleri başlamıştır. Çalışan ekip sayısı arttırılmış olup altyapı güçlendirme işlemleri, drenaj yenileme işlemleri ve benzeri güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Mart sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçilip bordür, oto korkuluk ve yol çizim çalışmalarının bitirilmesine müteakip, kapalı bölüm trafiğe açılıp diğer şeride geçilecektir.