Dafne Güzellik Merkezi: Bir süre daha kapalıyız

Dafne Güzellik Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 günlük karantina sürecinden tüm çalışanların sağlıklı bir şekilde evlerine döndüğü duyuruldu.

Bir süre daha kapalı olacağı belirtilen güzellik merkezinin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Degerli musterilerimiz,

Karantinada gecen 14 gun ve 4 negatif PCR testinden sonra tum calisanlarimiz saglikli bir sekilde evlerine donmustur. Bu zor surecte bizi en cok sevindiren siz musterilerimizin guzel dilekleri ve hicbir musterimizin sagligiyla ilgili bir sıkıntı olmamasi olmustur. Salonumuzda herhangi bir bulas olmamasi, Covid-19 salginina karsi aldigimiz onlemlerin de oldukca etkili oldugunu bizlere gostermis oldu. Yasadigimiz bu zor gunleri telafi etmek icin sizlerden bir sure daha ayri kalacagiz. Sizleri acilis tarihimizle ilgili bilgilendirecegiz. Tekrar gorusunceye dek hepinize saglikli gunler dileriz.”