DAEŞ’in 4 İngiliz celladından biri Rum çıktı

DAEŞ’ın İngiliz aksanları nedeniyle “Beatles” olarak bilinen 4 kişilik cellat ekibinden, aranan ve yakın zamanda Suriye’nin kuzeyinde yakalanan son iki üyesinden birinin Rum olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Tutuklananlardan Biri Kıbrıs Kökenli… ‘Jihadi John’un Grubundan İki Cihatçı Kürtlerin Elinde” başlığıyla aktardığı haberinde, “işkenceci başı” olarak nitelediği Jihadi John’un 4 kişilik işkenceci-cellat grubunda olduğu belirtilen kişinin, ebeveynlerinden biri Rum biri de Ganalı olan “Aleksanda Kotei” olduğunu yazdı. Haberde sözü edilen DAEŞ üyesinin bir de fotoğrafına yer verildi.

Alithia da fotoğraflı servis ettiği haberini “Kıbrıs Kökenli Cihatçı Tutuklandı… DAEŞ’in Ganalı-Kıbrıslı Celladı Kürtlerin Elinde. İngiltere’den Suriye’ye Gitmiş ve İşkenceci Başı Jihadi John’un Yanındaydı” başlık ve spotlarını attı.